9 ilde Forex baskını! Ece Pulaş da aralarında

9 ilde 'forex' dolandırıcılığı yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken 11 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş'ın da olduğu öğrenildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; paravan şirketlere ait çok sayıda doküman ve dijital materyal, 319 bin 445 lira, 22 bin 400 dolar ve 380 Euro nakit ele geçirildi.

Elde edilen bilgilere göre Yavuz Usta'ya ait olduğu tespit edilen Forex firmasının güven kazanmak için sürekli reklamı yapıldı. Öyle ki firmanın reklamlarını ekonomi yorumcusu olarak tanınan Ece Pulaş üstlendi. Pulaş sık sık sosyal medya hesaplarından firmanın tanıtımını yaparak yatırımcıları bu firmaya çekmeye çalıştı.