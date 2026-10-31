İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM 31 EKİM CUMARTESİ |İZSU VERİLERİ AÇIKLADI! TAHTALI VE ÜRKMEZ'DE NE YÜZDE KAÇ SU KALDI?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de kuraklık tehlikesi bitti mi? 31 Ekim İZSU güncel verilerine göre kentin su depolarındaki son oranlar açıklandı. Geçen yıla oranla yaşanan büyük değişim ve Baraj Baraj Doluluk Oranları haberimizde…

TAHTALI BARAJI'NDA NE KADAR SU VAR?

İzmir'in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 41,43 olarak ölçüldü.

Böylece barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin altında kaldı.