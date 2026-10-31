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Haberler İzmir İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM 31 EKİM CUMARTESİ |İZSU VERİLERİ AÇIKLADI! TAHTALI VE ÜRKMEZ'DE NE YÜZDE KAÇ SU KALDI?

İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM 31 EKİM CUMARTESİ |İZSU VERİLERİ AÇIKLADI! TAHTALI VE ÜRKMEZ'DE NE YÜZDE KAÇ SU KALDI?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de geçen yıl alarm veren ve kuraklık korkusu yaşatan barajlarda tablo değişti! İZSU’nun açıkladığı son veriler yüzleri güldürürken, kentin en kritik su kaynağında görülen oran ise görenleri hayrete düşürdü. Peki, İzmir’in ana barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaça ulaştı? İşte 31 Ekim itibarıyla İzmir barajlarındaki son rakamlar ve beklenen o kritik gelişme…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de kuraklık tehlikesi bitti mi? 31 Ekim İZSU güncel verilerine göre kentin su depolarındaki son oranlar açıklandı. Geçen yıla oranla yaşanan büyük değişim ve Baraj Baraj Doluluk Oranları haberimizde…

TAHTALI BARAJI'NDA NE KADAR SU VAR?

İzmir'in en büyük su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 41,43 olarak ölçüldü.

Böylece barajdaki aktif doluluk oranı yüzde 50 seviyesinin altında kaldı.

İZSU verilerine göre Gördes Barajı'nın aktif doluluk oranı ise yüzde 28,35'e geriledi.

ÜRKMEZ BARAJINDAKİ SU ORANI

Günlerdir doluluk oranı aynı kalan Ürkmez Barajı da düştü ancak en yüksek doluluk oranını korudu.

En yüksek doluluk oranı 60,49 ile Ürkmez Barajı'nda ölçüldü. Barajın aktif doluluk oranı yüzde 60,49 olarak açıklandı.

Balçova Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 39,04 olarak ölçüldü.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın aktif doluluk oranı ise yüzde 49,74 olarak kayıtlara geçti.

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