Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart için yola koyulmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Yerel seçim gündemine ilişkin konuşan Bahçeli, 31 Mart 2024 tarihini Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına ivme verecek demokratik bir sınır hattı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

AK Parti'yle yapılan görüşmelerinde, belediye pazarlığından ziyade 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın tecellisine odaklandıklarını, Türkiye'nin geleceği adına her türlü özveriyi karşılık beklemeksizin gösterdiklerini belirtti.

'GÖREVİMİZ ÇOK ÇALIŞMAK'

BAHÇELİ, siyasi kulislerin müfsit (arabozan) akıntısına kapalı olduklarını kaydederek, "Küfürden daha şiddetli olan fitne akınına, hazırlıklıyız ve bağışıklık kazanmış haldeyiz. Hakikat gelince hıyanetin yerle yeksan olacağının bilincindeyiz. Araba çamura battıktan sonra yol gösteren çok olurmuş. Biz tekerimize çomak sokmak için tetikte bekleyen çamur zihniyetleri, çarpık niyetleri, münafık siyasetçileri, iç ve dış husumet cephesinde tüfek çatan ahlaksızları, her cephede bozguna uğratmaya muktediriz. Velhasıl, Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart 2024 tarihi için yola koyulmuştur. Kaldı ki AK Parti'yle çözemeyeceğimiz bir mesele de olmayacaktır. Bize düşen görev çok çalışmaktır. Zehirlenmiş ve zincirlenmiş muhalefetin seçenek olmaktan bütünüyle uzaklaştığı bu dönemde, yeni yüzyılı tek yürek halinde inşa etmeliyiz"dedi.

"ŞEHİTLERİN ACISINI NASIL İZAH EDECEK"

BAHÇELİ, muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunduğu konuşmasında, Şeyh Sait isyanı elebaşı ile ilgili yürütülen tartışmalara değindi. Bahçeli, Şeyh Sait'in yaşadığı dönemin terörist başı, katil, cani ve emperyalizmin uşağı olduğunu söyledi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında yaptığı, 'Bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş acılar, bugün bazı torunlarının kalbini acıtıyorsa, o acıya saygılı olmak gerekir' açıklamasına ilişkin ise "Aziz Atatürk'ün mirasının yağma edilmesini, hatıralarına ihanet edildiğini nasıl anlatalım? Ne acısı, neyin acısı, unutulmasın ki hainlere acıyan, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teröristlerin penceresinden bakan çürümüşlerdir. CHP Genel Başkanı, şehitlerimizin acısını ne yapacak, nasıl izah edecek, nereye koyacak" ifadelerini kullandı.