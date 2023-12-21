10 ilde aday çalışması tamamlandı

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 10 ilde seçim çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Sayın Genel Başkanımızın takvimine göre istişare gerçekleştiriyoruz. Teşkılatlarımız güçlü bir şekilde seçimlere hazırlanıyor, Cumhur İttifakı'nın birliğinin korumak amacıyla çalışmalar sürüyor.

10 İLDE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı.

Teşkılatlarımız buraya geliyor. Takvimde esneme olabilir. İllerde çeşitli temayüller yapıldı. Şimdi de Genel Merkez'de daha derin bir strateji gerçekleştiriliyor. Değerlendiriliyor.

CUMHUR İTTİFAKI İLE İŞBİRLİĞİ

Cumhur İttifakı ile heyetler arası işbirliği sürüyor. Liderler son kararı verdikten sonra ortak girilecek iller açıklanacaktır.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ YAKIŞIKSIZ"

Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e yönelik açıklamaları son derece yakışıksız kınanacak sözler. Sokak ağzı denilen bir üslup.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Atatürk'ün hatırasına saygı esastır. İstenmeyen bir durumda bir teğmenin müdahale etmesi söz konusu olamaz. Bunun emir komuta zinciri içerisinde nasıl düzeleceği bellidir. Disiplinsizlik olmasına da izin verilemez.

TSK bir bütündür. Bir belge varsa tutar Bakan'ımızla paylaşırsınız.

İYİ PARTİ-CHP GERİLİMİ

Bir siyasi parti diyor ki cumhurbaşkanı olarak önerdiğimiz isimler bizim iç işlerimize karışıyor. 5 ay önce topluca poz veriyordunuz. Bugün gelinen noktada en ağır ifadeler ile süreç yürütülüyor. İBB Başkanı'nın her işle anılıyor ama İstanbul'a hizmetle anılmıyor.

6'lı masanın işlevsiz olduğunu daha önce de söylemiştik.