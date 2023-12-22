Marka şehirler dönemi

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi 'Türkiye Yüzyılında Yerel Yönetimler' paneli Erkan Tan'ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay katıldı.

"DİRENÇLİ ŞEHİRLER"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasına artık ülkelerin değil şehirlerin yarıştığı bir dünyada yaşadığımızın altını çizerek başladı. Aktaş, şunları söyledi: "Marka şehirler diye bir kavramı Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye literatürüne soktu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te İstanbul'da ortaya koyduğu model hepimize ilham oldu. Belediyelerin konuşacağı ikinci önemli konu iklim değişikliği ve kuraklık olacak. Siyaset adına söylemiyorum, ama üç tane CHP'li belediye var bizim şehrimizde. Kentsel dönüşüm alanında konuşan bir CHP'li belediye gördünüz mü? Mümkün değil çok sıkıntılı bir alan. Sayın Cumhurbaşkanımız deprem öncesinde de kentsel dönüşüm konuşuyordu, şimdi de, sonra da... Artık bu siyasetin ötesinde, herkesin aynı yaklaşımla ilerlemesi gerekiyor. 'AK Partili belediye sizin evinizi yıkacak, rant sağlayacak, hayır deyin' diyorlar halka. Kira yardımları alıyorsunuz 18 ay. 300-500 bin lira farkla 2-3 milyonluk avantaj sağlıyorsunuz. Hiçbir şey vermeyerek değişim söz konusu değil. 2 yılda 870 bin metrekare proje alanında 1.968 bina, 7.592 bağımsız bölüm yıkılarak, 10 bin konut üreteceğiz. Planlanan tüm kentsel dönüşüm çalışmalarında toplam 100 bin konut var. Amacımız dirençli şehirler ortaya çıkarmak." Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, artık şehirlerin konuşulduğu, şehir rekabetinin öne çıktığı bir dünyada yaşadığımızın altını çizdi. Ekim ayından bu yana Dünya Belediyeler Birliği'nin dönem başkanlığını yönettiğini hatırlatan Altay, "Yerel yönetimlerin küresel meselelerde söz sahibi olması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Hepimizin temel bir hedefi var, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şehirlerimizi geleceğe hazırlamak" dedi.

'YÜZDE 100 MUTABIK OLDUK'

Altay şöyle konuştu: "İklim değişikliğinden etkilenen şehirlerin kriz anında faydalanabilmesi için bir fon oluşturacağız. Mültecilerin şehirlere entegrasyonuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz." Konya'nın kadim bir şehir olduğuna işaret eden Altay, şunları söyledi: "Bu yıl Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Mevlana yılını kutluyoruz. Kültürel mirasımızın ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir projemiz kapsamında 20 noktada kentsel dönüşüm ve kültürel mirasın ortaya çıkarılmasıyla ilgili faaliyetler yürütüyoruz." Ticari hayatını, ekonomik değerini tamamlamış binaların yıkılmasını sağladıklarını anlatan Altay, şöyle devam etti: "Konya'nın en kıymetli yerinde yaptığımız kentsel dönüşümde yüzde 100 mutabakatla bu işi yürüttük. Binalarını teslim ettik. Konya'da yaz kış 28 derece sabit sıcaklıkta tutulan tropikal kelebek bahçesi var. Bu bir ilk. İçine geldiğiniz zaman kelebeklerin etrafınızda uçuştuğu bir tropik alanla karşılaş��yorsunuz. Yıllık ziyaretçi sayısı 500 bine ulaştı. Konya bugün Türkiye'nin en büyük 6'ncı nüfusuna sahip şehri ve belediyecilik olarak da herkesin gıpta ettiği bir şehir haline dönüştü."

BOZMADAN KORUMA FELSEFESİ

TÜRKIYE Belediyeler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da bozmadan, şehri koruyarak yaşama felsefesiyle hareket ettiklerini söyledi. Akıllı bir şehir olma çabasında olduklarının altını çizen Yılmaz, "İsraf olabilecek her şeyde marjinal faydaları yakalayıp, sınırlı bütçemizi doğru kullanmak istiyoruz" dedi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de Sinop'tan sonra en mutlu ikinci şehir olduklarına dikkat çeken Yılmaz, şehirde yaptıklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Türkiye'de ortalama yaş en yüksek olan şehiriz. 'Hava atmak istiyorsanız nereye giderseniz gidin, ama hava almak, yaşamak ve gastronomiden faydalanmak için Balıkesir'e gelin' diyoruz. Kendi insanımız zeytinyağıyla, sağlıklı kuzu etiyle, doğal sebze meyveyle beslendiği için ömürleri uzun. Katılımcı belediyecilik dediğimiz, şehri dinlemek. Şehirle istişare etmek. Şehirde bir şey yapmadan önce ciddi bir araştırma yapıyoruz. Hesabını iyi yapan belediye yönetimleri olması lazım. Küresel düşünüp, yerel hareket etmemiz gerekiyor. Metan gazından enerji üretiyoruz, çöpü direkt ayrıştırıyoruz. Sıfır atık projelerimiz çok başarılı oldu."

'SIFIR ATIK' YAŞAM TARZI OLMALI

Tahir İnan'ın moderatörlüğündeki 'Belediyecilikte Sıfır Atık Yönetimi' panelinde ise, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım konuştu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sıfır atık konusunun Türkiye'nin vazgeçilmez bir yaşam tarzı olması gerektiğini vurguladı.

ÇÖPTEN HAYIR İŞİ

Türkmen, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: "Biz 2017'den itibaren dönüşümde Üsküdar modelini başlattık. Bazı çöpler ekonomik değer ve para. Üsküdar'da bu dönüşebilen çöpleri salı ve cuma günleri topluyoruz. Kağıt, metal, ahşap, plastik, cam, atık pil ve yanmış yemek yağları... Avrupa'da insanlara poşet dağıtılıyor. Biz bunu vermiyoruz. 200 bin eve 200 bin poşet de çevre kirliliği demek. Halbuki herkesin evinde iki ayrı çöp kovası olmalı. Birisine dönüşebilen çöplerin atılması lazım. Bizim sistemimiz çok pratik. Tek çöp konteyneri, salı ve cuma. Salı günü dönüşebilen çöpleri atıyor vatandaşımız, çarşamba yine normal çöplere dönüyoruz. Bu çöplerden elde edilen gelirle Üsküdar'da sosyal hizmet yapıyoruz. Bu işten aylık 1.5-2 milyon TL gelirimiz var. Çöpten hayır işi çıkarıyoruz. Her gün aşevinde 3 bin kişilik yemek yapıyoruz."

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da, "Çöpleri yeni bir kaynak olarak görmek, çöplerden yeni enerjiler üretmek ve ekonomiye değer kazandırabilmek çok kıymetli" dedi. Yazıcı, "Sıvı yağdan biodizel, elektronik atıklardan altın, platin, kobalt gibi çok değerli maddeler geri dönüşebiliyor. Ekonomiye katma değer sağlıyor, ama bunlar dönüştürülmezse çevreye zarar veriyor. Sadece sıvı yağın bir kilogramı, milyonlarca litre suyu kirletebiliyor. Biz de o nedenle global düşünüp yerel uygulamaya geçtik. Gençlerimize küçük yaşlarda bu alışkanlıkları sağlatabilecek şekilde, suyu düzgün kullanmaları gibi yönlendirmeler yapıyoruz. Toplamda 60 bin gencimize eğitim verdik. Yeni yüzyılda Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefte şehirlerin yarıştığı dünyada tüm kaynakları tüketmemek lazım" dedi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, 50 okulda çocuklara sıfır atık konusunda eğitimler verdiklerini söyledi.

'ATIK İLAÇ TOPLUYORUZ'

Toplanan 20 bin ton çöpün yüzde 70-75'inin sıfır atık olması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, "Haftanın 6 günü iş yerleri ve sanayide toplama yapıyoruz. 3 gün evlerde yapıyoruz. Evsel atık konusunda vatandaş sıfır atığa daha çok önem versin, biz belediyeler olarak yardıma hazırız" dedi. Yıldırım, şöyle devam etti: "Evsel atıkta sadece kağıt yok. Cam var, bitkisel yağlar var, atık yağlar var, ömrünü tamamlamış lastikler var. Bunların tamamında varız. Elektronik atıkların toplanması var. Ayrıştırmaya baktığınız zaman hepsi var. Atık ilaçlar da var... Eczacılar Birliği'yle birlikte 151 tane eczanemizden her gece atık topluyoruz. Bunlar dönüşüme çok büyük katkılar yapıyor. Sürdürülebilir enerji verimliliği ve iklim eylem planımız var."

MODERN YÖNTEMLERLE TARIMDA ÜRETİM ARTTI

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi' 'Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım' paneliyle devam etti. Merve Türkay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehirlerinde hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tarımın stratejik önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın destekleri sayesinde ülkemiz tarımda verimini artırmıştır" dedi.

MARKALAŞMA ÖNEMLİ

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de insanlığın güvensiz gıdalarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, bunun için belediyelerin de gıda güvenliğini sağlaması gerektiğini söyledi. Erzurum'un hem tarım hem hayvancılık şehri olduğunun altını çizen Sekmen, "Tarım alanında markalaşmaya önem veriyoruz. Yeni projelerimiz var" dedi.

KIRMIZI GÜLLE DONATTIK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, belediyeler olarak dünyadaki değişiklikleri çok hızlı hissettiklerini söyledi. Şanlıurfa'nın tarım şehri olduğunun altını çizen Beyazgül, "Şehri baştan başa kırmızı güllerle donattık. Kendi seralarımızda ektik bu gülleri, 1,2 milyon adet çiçek ürettik. Seracılıkta kendi enerjimizi de üretiyoruz. 4,5 milyon liralık bir yatırımla atık su arıtma tesisleri kurduk. Atık sularımızdan gübre elde ediyoruz. Atık suyumuzu arıttıktan sonra sulama arazilerine vereceğiz. Belediye başkanı olduğumda gübreye çok para veriyorduk, artık kendimiz üreterek tasarruf ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Beyazgül, Ata tohumlarının önemine de vurgu yaptı.

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞI

21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'nin ana sponsorluğunu TOKİ, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Türk Telekom, Koleksiyon üstlenirken, destek sponsorları ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Niğde Belediyesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Yunus Emre Belediyesi oldu.