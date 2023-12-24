Ekşi Sözlük’teki ’şehitlere hakaret paylaşımlarına’ soruşturma

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu 12 askerimiz şehit oldu. Türk milletini yasa boğan bu gelişme, daha önce pek çok skandalla gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli forum sitesinde adeta sevinçle karşılandı. Bir şehit babasının "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" paylaşımına tepki çeken yorumlar yapan bir sözlük yazarı, "Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT BABASINA HAKARETLER SAVURDULAR

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" şeklinde paylaşım yaptı. İlk olarak şehit babasının paylaşımına hakaretler savuran kullanıcıların şehitlerimize yönelik kullandığı ifadelerden bazıları.

- Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.

- Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.

- Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.