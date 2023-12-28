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Engelli aylığı kaç TL oldu? İşte 2024 Engelli maaşı...

Milyonlarca kişinin beklediği ve Ocak ayından itibaren geçerli olacak olan asgari ücretin şekillenmesiyle birlikte engelli aylığı da değişti. Yeni asgari ücret 17 Bin 2 TL olarak belirlendi. Peki 2024 yılı engelli aylığı kaç TL oldu? Engelli maaşına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Engelli aylıkları 2024'te zam olarak hesaplara geçecek. Asgari ücrete yapılacak zamla beraber engelli maaşında da artış olacak. Peki 2024 Ocak asgari ücret zammıyla engeli aylığı ne kadar olacak? İşte tutar hesaplama bilgileri...

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Engelli aylıkları da asgari ücret zammıyla yükselecek. Yüzde 40-69 arası engelli olanların maaşları Ocak ayından itibaren %49.11 zamla 3912,76 TL,

Yüzde 70 ve üzeri engelliliği bulunanların maaşlarına yüzde %49.11 zamla 5685,72 liraya çıkacak.

18 yaş altı engelli aylığına yüzde %49.11 zamla 3790,48 liraya çıkacak.

Engelli aylığı kaç TL oldu? İşte 2024 Engelli maaşı...

ASGARİ ÜCRETTE ZAMMI 2024

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammına ilişkin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan toplantı sona erdi. İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu. Başkan Erdoğan'dan da yeni asgari ücretin belli olması sonrası "Hayırlı olsun" mesajı geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Engelli aylığı kaç TL oldu? İşte 2024 Engelli maaşı...

KİMLER ENGELLİ AYLIĞI ALABİLİR?

Engelli aylığı almak için belirli şartlar vardır. Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre engel oranı yüzde 40- yüzde 69 ya da başkasının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek derecede engelli (yüzde 70 ve üzeri) olan kişiler engelli emekli maaşı veya engelli aylığı alabilir.

Öte yandan:

Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.

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