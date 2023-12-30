Son dakika! AFAD duyurdu! Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi deprem haberi... Elazığ'da saat 16.26'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ merkezde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 9,36 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Deprem merkeze bağlı Ortaçalı , Küllük, Öksüzuşağı, Günaçtı ve Sivrice'ye bağlı Çortunlu yerleşim yerleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.4

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Elazığ'da meydana gelen depremin merkez üssünün Kulluk olduğunun ve depremin 6.6 kilometre derinlikte kaydedildiğini paylaştı.