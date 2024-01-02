Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri nereden sorgulanır?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlendi. 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belirlenecek.

Bedelli askerlik yüzde 30 zam gelmesi halinde ücretin 159.056 TL olacağı öngörülüyor.

Yüzde 40 zam yapılması durumunda ise bedelli askerlik tutarı 171.291 liraya ulaşabilir.

Yüzde 50 artış yaşanması halinde toplam ödeme tutarı 183.526 TL olabilir.