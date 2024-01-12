Jeffrey Epstein dosyasında bir ifşa daha: Mide bulandıran pazarlığın altından yine Siyonistler çıktı!

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasında kan donduran gerçekler açığa çıkıyor. Kurduğu fuhuş, cinsel istismar, insan kaçakçılığı ve pedofili ağına uzun yıllar boyunca ABD başkanlarından şarkıcılara, oyunculardan, siyasetçilere kadar sayısız ismi dahil eden Epstein, 2019 yılında New York'ta tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti. En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein davasına dahil olan isimlerse, gizlilik kararının kalkmasının ardından birer birer ifşa oldu.

SAYISIZ İSİM İFŞA OLDU

Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. Açıklanan dosyalarda, Bill Clinton'ın genç kadınlardan hoşlandığı gündeme gelmiş, ayrıca Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği öne sürülmüştü.

Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği" iddiası yer almıştı.

BATI MEDENİYETİNİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Siyonist ağ ve Jeffrey Epstein ile ilişki içerisinde olan, fuhuş adasını ziyaret eden isimlerin kamuoyunun gündemine girmesiyle 'Batı' medeniyetinin ikiyüzlü tarafı bir kez daha gözler önüne serildi. 'Epstein Listesi' olarak adlandıran belgelerde birçok Hollywood yıldızı ile dünyanın tanıdığı ünlü milyarder iş insanları yer alıyor.

VICTORIA'S SECRET SPONSORLUĞUNDA "ADA GEZİSİ"

Dosyalara göre, Epstein'ın fuhuş adası Little St James'e götürülen tüm kızlara Victoria's Secret marka bikini ve gecelikler verilmişti. Victoria's Secret'ın patronu Les Wexner'ın, Jeffrey Epstein ile yakın arkadaş olduğu belirlenmişti. Gündeme gelen yeni ifşalarda bu kez mide bulandıran bir 'pazarlık' da yer aldı. İfşa olan belgelerde yer alan isimler arasında Batı moda sektörünün ünlü ajanslarının yöneticisi Jean Luc Brunel de yer aldı. Moda dünyasının önde gelen mankenlerini ayarlamaktan sorumlu olan Brunel'in, Epstein için 12 yaşındaki küçük kızları "cinsel köle" olarak ayarladığı ortaya çıktı. Brunel'in Epstein'a reşit olmayan bir Rus kızını da temin ettiği ortaya çıktı.

Brunel'in gönderdiği şifreli mesajlarda kız için "İki çarpı sekiz yaşında. Sarışın değil. Dersler ücretsizdir ve ararsanız bugün ilk dersinizi alabilirsiniz" dediği belli oldu. Brunel'in fuhuş adasında çekilen fotoğraflarında bir başka detay da dikkat çekti. Kafasında "İsrail Ordusu" yazılı bir şapka bulunan Brunel'in Siyonist iş adamlarına da küçük kızları bulmakla görevli olduğu biliniyor.