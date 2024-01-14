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Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün babası Süleyman Gün ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

AA
Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki şehit Gün'ün ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Süleyman Gün ve yakınlarıyla görüşen Abdülhamit Gül, aileye başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün telefonuyla, baba Süleyman Gün ile görüştü.

Erdoğan, baba Gün'e başsağlığı dileyerek, "Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor." dedi.

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