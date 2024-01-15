Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor

K Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Süleyman Gün ve yakınlarıyla görüşen Abdülhamit Gül, aileye başsağlığı diledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün telefonuyla, baba Süleyman Gün ile görüştü. Erdoğan, baba Gün'e başsağlığı dileyerek, "Rabbim şehidimizle sizleri cennetinde buluştursun inşallah. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor" dedi.