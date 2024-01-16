MHP lideri Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bizleri takip eden vatandaşlarımıza, en kalbi selamlarımı iletiyorum. Şehit düşen kahramanlarımız bizleri ne kadar hüzünlendirse de Türkiye Yüzyılı'na kararlı adımlarla girdik.

Zülfikarı taşıyacak cesur yüreğin Türk milletinde olduğuna inanıyoruz. Bir okyanusun enginliği ile hayatı kavrıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hukukunu korkusuzca savunuyoruz.

Kıvılcım halinde girdiğimiz her mücadelede dev volkana dönüşmek amacımızdır. Hiçbir mücadelede yüzümüz kara çıkmadı.

"İÇERİDEN DEMLENİP DIŞARIDAN YEMLENEN CHP"

Bizim için 2 önemli dönüm noktası vardır. İlk dönüm noktası 17 Mart'taki büyük kurultayımızdır. Üç hilal 55 yıldır Türk milletinin birlik sancağıdır. 14. olağan büyük kurultayımız yeni yüzyılın şuurunu taşıyacaktır. Davasını omuzlayan, risk alan, saklanmayı tercih eden değil her türlü saldırıya göğüs geren kim varsa başımın gözümün üstündedir, onlarla yolumuz birdir.

2. siyasi dönüm noktası da 31 Mart seçimleridir. Bugüne kadar 165 adayımızı belirledik. Üzerinde çalıştığımız isimleri de peyderpey kamuoyuna sunacağız. CHP'de işler iyice sarpa sarmış aday tespitindeki kriz gün yüzüne çıktı. İçeriden demlenip dışarıdan yemlenen CHP istikametini hepten şaşırmıştır.

84'ten bu yana terörle mücadelede çok sayıda şehit ve gazi verildi. Terör mağduru milletimizin iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir. Asker, polis, korucu, şehit ve gazi ailelerimizin sandık gücü bugünkü CHP'nin alacağı oyun çok üstünde olmalıdır. Doğal olan da budur. Şehit tabutu kaldıran milletin farkı ile bölcü oyları ile demlenenler arasındaki fark gün yüzüne çıkmalıdır. CHP'nin yerel yönetimlerden ayıklanması, belediyelerden atılması demokrasi namusudur.

BU KUTLU HİZMETE TALİBİZ

Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetim tezahürü Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğrudan hizmettir. Bu kutlu hizmete talibiz. Tüm imkanlarımızla hazırız.

MİLLETE GERİCİ DEMEK KÜFÜRDÜR

Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri ödül töreninde konuşan bir zat beş para etmez akla çöreklenmiştir. 31 Mart'ta ya gerici ordular ya da hareket ordusu kazanacakmış. Türkiye'de gerici ordu değil kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Avcı taburlarını duyan gören yoktur. Livaneli'nin çarpıtmasını gülümseyerek dinleyen İBB başkanından tek bir itiraz gelmemiştir. Alın birini vurun ötekine. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyettir. Millete gerici demek küfürdür. Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek su katılmamış soysuzluktur.

İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK

Firavunca sözlerin cevabını İstanbullu kardeşlerim sandığın başında verecektir. 31 Mart'ta İstanbul muradına kavuşacaktır. Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacaktır.

Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, her taşın altında çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır. Bir daha da İstanbullunun yıllarını çalmaya cesaret etmemelidir. Diğer şehirlerin de makus tarihi Cumhur ile değişecektir.

Vatanımızın her köşesinde milletimiz ile buluşacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp fetret devrine son vereceğiz.