Hekimler uyarıyor: Maske kullanın

Son günlerde adeta her iki kişiden biri grip. Hekimler ısrarla uyarıyor:

Mutlaka maske takın. Bu salgın ateşle başlıyor, daha sonra vücut ağrıları, kas ve baş, boğaz ağrısı ile kişileri yatağa mahkum ediyor. Yaklaşık üç haftadır bu köşeden ısrarla hekimlerin görüşlerini yazıyorum. Grip pik yaptı aman dikkat diye. Maalesef hafta sonu şöyle bir bakıyorum alışveriş merkezleri tıkabasa dolu. Öksüren, hapşıran çok fazla. Bir tek maskeli kişiye rastlamadım.

Bu ne rahatlık? İnsanlarımıza illa kanun yolu ile mi yasak gelmeli?

Özellikle alışveriş merkezleri ve toplu taşıma araçlarında mutlaka maske takılmalı.

Aksi halde hastanelerden randevu almak ve tedavi olmak bir hayli zor olacak. Görüş aldığım aile hekimi "Son günlerde başvuruların hemen hemen tamamı grip ve ciddi oranda bir artış var. Tedbir alınmazsa bu şekilde bu sistem bu yükü kaldırmaz. Hastalara randevu vermekte zorlanıyoruz. İleri tarihlere randevu vermek zorunda kalıyoruz.

Bu kez de hastalar hastanelere akın ediyor, bu da çözüm değil. Kişiler biraz kendi sorumluluklarını ve tedbirlerini almakla yükümlü. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda mutlaka maske kullanılmalı" dedi. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Dorukhan Besin ise özellikle çocuklar üzerinde son derece etkili olan bu salgının son günlerde adeta ülkemizde giderek artan solunum yolu enfeksiyonları, özellikle de RSV (Respiratory Syncytial Virus) ve influenza (grip) virüsleri ile sağlığımız üzerinde önemli bir etki bıraktığını söyledi.

HİJYEN KURALLARINA UYUN

RSV ve influenza, özellikle soğuk kış aylarında bulaşıcı hastalıkların öncüleri olarak karşımıza çıkar. Bu virüsler solunum yollarını etkileyerek genellikle öksürük, burun akıntısı, ateş ve bazen nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Özellikle çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler, bu virüslere karşı daha savunmasız olabilirler. Bu kritik dönemde, alınacak önlemlerle birlikte bağışıklık sistemini güçlü tutmak elzemdir. İlk olarak, hijyen kurallarına uyum büyük önem taşır. Ellerimizi sık sık yıkamak, toplu alanlardan kaçınmak ve maske kullanmak, virüslerin yayılmasını minimize etmede etkili yöntemlerdir.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

Bu tür gribal enfeksiyonlardan sonra iyileşme süreci, özellikle öksürükle seyredenlerde bir ayı bulabilir. Şu dönemde en sık rastladığımız problem farklı etken virüslerin arka arkaya çocuklarımızı enfekte etmesi. Çocuklarda süper enfeksiyonlar genellikle birincil bir enfeksiyonun (örneğin, grip) ardından ikincil bir enfeksiyonun ortaya çıkması durumunu ifade eder. Örneğin, influenza virüsü zaten bağışıklık sistemini zayıflattığı için, bu durum solunum yollarında bakteriyel bir enfeksiyon için uygun bir ortam yaratabilir. Bu durumda, çocuklarda önce grip belirtileri görülür, ardından bakteriyel bir süper enfeksiyon ortaya çıkabilir. Çocuklarımızın bağışıklık sistemini desteklemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeliyiz. Dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersiz, bağışıklık sistemini güçlendiren temel faktörlerdir. Sebze, meyve, protein ve sağlıklı yağlardan zengin bir diyet, vücutlarının hastalıklara karşı direncini artırabilir.