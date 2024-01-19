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Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı nasıl, nereden yapılır? İşte KPSS 2024/3 tercih başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı nasıl, nereden yapılır? İşte KPSS 2024/3 tercih başvuru ekranı...

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel alacağını duyurdu. KPSS 2024/3 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Kontenjan dağılımı, başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki MEB hangi alanlarda kadro açtı? MEB sözleşmeli personel alım başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte ÖSYM KPSS tercih ekranı...

HABER MERKEZİ
Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı nasıl, nereden yapılır? İşte KPSS 2024/3 tercih başvuru ekranı...

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması duyurusu ÖSYM'den geldi. Tercih başvurusu yapmak için hazırlanan adaylar belirtilen tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; KPSS 2024/3 tercih kılavuzu ile MEB sözleşmeli personel alımı tercihi nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı nasıl, nereden yapılır? İşte KPSS 2024/3 tercih başvuru ekranı...

KPSS 2024/3 TERCİHLERİ BAŞLADI!

KPSS-2024/3 Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması işlemleri başladı.

Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/3 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

2024/3 KPSS TERCİH TARİHLERİ

Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/3 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı nasıl, nereden yapılır? İşte KPSS 2024/3 tercih başvuru ekranı...

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

KPSS-2024/3: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzu yayında:

KILAVUZU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel tercih başvurusu yapılabilecek.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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