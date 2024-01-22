2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2024 KPSS lisans başvuru takvimi...

ÖSYM her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav takvimini paylaştı. ÖSYM tarafından uygulanan birçok sınav arasında KPSS de bulunuyor. Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinen KPSS ile ilgili başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Adaylar ise sınava ne zaman başvuru yapacağını ve sınava ne zaman katılacağını öğrenmek için arayışa koyuldu. İşte ÖSYM tarafından duyurulan KPSS 2024 başvuru ve sınav takvimi...

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.



KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.



KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.



KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.