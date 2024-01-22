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Haberler Gündem 2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2024 KPSS lisans başvuru takvimi...

2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2024 KPSS lisans başvuru takvimi...

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS 2024) lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu. Memur olmak için sınava girecek olan adaylar araştırma yapmaya başladı. Peki 2024 KPSS Lisans başvuruları ne zaman? 2024 KPSS tarihleri ne zaman? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS sınav takvimi...

HABER MERKEZİ
2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2024 KPSS lisans başvuru takvimi...

ÖSYM her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav takvimini paylaştı. ÖSYM tarafından uygulanan birçok sınav arasında KPSS de bulunuyor. Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinen KPSS ile ilgili başvuru ve sınav tarihleri açıklandı. Adaylar ise sınava ne zaman başvuru yapacağını ve sınava ne zaman katılacağını öğrenmek için arayışa koyuldu. İşte ÖSYM tarafından duyurulan KPSS 2024 başvuru ve sınav takvimi...

KPSS BAŞVURU 2024 NE ZAMAN?

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2024 KPSS lisans başvuru takvimi...

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl KPSS başvuru ücreti Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL

Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL

ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL ödendi.

KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2024 KPSS lisans başvuru takvimi...

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

2024 KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2024 KPSS lisans başvuru takvimi...

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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