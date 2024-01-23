Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı hakkındaki detaylar belli oldu. Başvuru tarihleri, başvuru şartları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, başvuru nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar bavurularını 25 Ocak - 08 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alımİşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapacak.