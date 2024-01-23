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Haberler Gündem Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bünyesinde sözleşmeli 1629 personel istihdam edeceğini duyurmuştu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, nereden alınacak? Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? Hangi alanlarda ne kadar kontenjan açılacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Şartlar neler?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı hakkındaki detaylar belli oldu. Başvuru tarihleri, başvuru şartları T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, başvuru nereden ve nasıl yapılır, şartları neler? İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1629 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar bavurularını 25 Ocak - 08 Şubat tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alımİşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Şartlar neler?

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Yerleştirmeler KPSS puanına göre yapılacak. Puan alt sınırı 60 olarak belirlendi. Ayrınca sözlü sınav ve uygulamalı sınav da yapılacak. Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecek. 25 Ocak'ta başlayacak başvurulara aşağıdaki linkten başvuru yapılacak:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Şartlar neler?

14 FARKLI HİZMET BİRİMİNDEN ALIM YAPILACAK!

Bakanlık yaptığı açıklamada aşağıdaki 14 farklı alandan alım yapacağını açıkladı.
Çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör.

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 (on sekiz) yaşını tamamlamış olmak,

3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır? Şartlar neler?

5. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

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