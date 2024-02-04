Başkan Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışında konuştu: Biz söz verdik mi yaparız

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"Asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Deprem bölgelerinde hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi alt yapı ve üst yapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılış törenine katıldı. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi ve Ana Hastane içerisinde bulunan KVC ve Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Psikiyatri Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi bölümlerinden oluşuyor. Projede ayrıca 60 yatak kapasiteli Yenidoğan Bakım Ünitesi, 4 yatak kapasiteli Yanık Yoğun Bakım Ünitesi ile birlikte 265 yatak kapasiteli Yoğun Bakım Ünitesi ve ayrıca Yanık Yoğun Bakım Ünitesinde 16 adet de hasta yatak odası hizmet veren 1875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi açılışı için kente gelen Başkan Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Havalimanından Şehir Hastanesi'ne geçen Erdoğan, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek konuşmasına başladı.

"ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Başkan Erdoğan, dün gece saatlerinde Nurdağı İlçesi'nde meydana gelen ve 2 pilotun şehit olduğu bir teknisyenin de yaralandığı helikopter kazası ile ilgili taziye dileklerini iletti. Erdoğan, yaralı teknisyenin tedavisinin devam ettiğini kaydederek,' 'Dün gece Nurdağı ilçemizden hepimizi üzüntüye boğan acı bir haber aldık. Gaziantep Havalimanına gitmek için havalanan helikopterimiz maalesef kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde 2 pilotumuz şehit olurken, teknisyenimiz yaralandı. Şehitlerimize yüce Allah'tan rağmen, ailelerine sabır, emniyet teşkilatımıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı teknisyenimizin tedavisi şu an hastanemizde devam ediyor. Rabbim askeri, polis, jandarma ve korucusu ile tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kaza ve saldırıdan muhafaza eylesin'' dedi.

"BİZ SÖZ VERDİK Mİ YAPARIZ"

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin bölgeye önemli hizmetler sunacağını söyleyen Başkan Erdoğan, ''Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanemiz ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun. Eseri görüyorsunuz. Biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e böyle eserler yakışır. Kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi ve 64 ameliyathanesi, 4500 araçlık otoparkı ile sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada. Hastaneye güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz. Burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastaneler ile bölgede inşallah sıkıntı yaşayamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz ile ileri tıp ve gelişmiş imkanların olduğu hastanemizde bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Açılış ile beraber personel, randevu ve hizmet konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede bu meseleyi çözeceğine inanıyorum'' diye konuştu.

İLK KONUTLARI HAK SAHİPLERİNE TESLİME DİYORUZ

Erdoğan, deprem şehirlerinin alt yapı ve üst yapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceklerini söyleyerek, bu hafta boyunca deprem bölgesindeki kentlerde hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğini ifade etti.

Erdoğan, "Bugün İslahiye'ye gidecektik. Fakat aşırı bir sis var. Bakan arkadaşlarımız orada. Merkezden oraya bağlanarak açılışlarımızı yapacağız. İslahiye'de inşası tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi ve anahtar teslimini gerçekleştireceğiz. Bugün 53 binin üzerindeki vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. 11 şehrimizin 124 ilçe 7 bin köy ve mahallesini vuran asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Deprem bölgelerinde hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi alt yapı ve üst yapısı ile tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten ve kazadan muhafaza eylesin.

GAZİANTEP'İ EL ELE BÜYÜTECEĞİZ

Ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret ve tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ediyoruz. 31 Mart akşamına hazır mıyız? Tüm kadrolar durmadan usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur ittifakı olarak inşallah Gaziantep'te el ele vererek, dayanışma içerisinde Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız? Hem hükümet hem belediyeler olarak yaptığımız yatırımlarla şehrin önünü açmaya destek vermeyi sürdürüyoruz. Gaziantep sanayisi ve ticareti ile ülkemiz sınırlarını aşıp bölgesel bir merkez haline geldi. Bu vesile ile buradan bakıyorum Allah'ıma hamd olsun ki Gaziantep'e böyle bir eseri kazandırmanın onuru içerisindeyiz" dedi.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duaların ardından kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirildi.