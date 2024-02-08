Erdoğan, Kahta ve Sincik’te vatandaşlara hitap etti

Erdoğan, Adıyaman'daki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından Kahta ilçesine geçti. Kahta Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, sevgi, coşku ve ahde vefaları için tüm Kahtalılara teşekkür etti.

Alandaki bir afişi işaret ederek, "Aynen dediğiniz gibi, 'Babalar sözünü tutar.' Tuttuk mu? Duyanlara duymayanlara, tuttuk mu? Allah'ıma hamdolsun ben de bu sözü tutmanın mutluluğu içinde sizlerle bir aradayım." diye konuşan Erdoğan, geçen yıl 20 Mayıs'taki Adıyaman mitinginde Kahtalılara söz verdiğini, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini suhuletle atlattıktan sonra ilk fırsatta Kahta'nın misafiri olacağını söylediğini hatırlattı.

Erdoğan, "Nasip bugüneymiş. Gönüllerimizi buluşturan Rabbime hamdolsun. Kahta'da bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kahtalılara hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerindeki güçlü destekleri için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kahta deyince akla ne gelir? Söz verdi mi, sözünü yerine getirir. Seçimlerin ilk turunda yüzde 79 ile bu kardeşine sahip çıkan Kahta, ikinci turda yüzde 81,5 gibi rekor bir oy oranıyla bizleri bağrına bastı. Siz ne güzel insanlarsınız. Bu güzelliğiniz zaten sandıklara vurdu. İnşallah inanıyorum ki 31 Mart seçimlerinde, yerel seçimde, Kahta bu defa sandıkları patlatacak. Ben buna inanıyorum. Kahta'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Şimdi 31 Mart'a hazır mıyız? Rabb'im hepinizden razı olsun. Bir siyasetçi için böyle bir sevgiden daha büyük bir ödül olur mu? Bir devlet adamı için milletinin teveccühünden daha büyük bir şeref payesi olur mu? Sizlerin şu sevdasını gördükçe inanın mesuliyetimizin büyüklüğünün daha fazla farkına varıyoruz. Sizlerin bize olan şu muhabbetine şahitlik ettikçe omuzlarımızda ne kadar ağır bir yük taşıdığımızı tekrar hatırlıyorum. Allah'ın yardımıyla hamdolsun bugüne kadar emanetinize halel getirmedik. Sizlere mahcup olacak, sizlerin güvenini sarsacak hiçbir adım atmadık. İnşallah bundan sonra da yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."

&NBSP;"MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Erdoğan, alanda bulunanların coşkusuna dikkati çekerek, "Bacılarımın bu aşkı, bu sevdası inanıyorum ki sandıkları patlatır. Siz bana 'Baba' diyorsunuz ama siz de babasınız. Şimdi daha çok koşturacağız. Her zamankinden daha fazla çalışacağız." dedi.

Kahtalıların istasyon talebine ilişkin miting alanındaki pankartlardan birinin dikkatini çektiğini bildiren Erdoğan, bakanlara talimat verdiğini, istasyon sorununun çözüleceğini söyledi.

"Sizlere olan minnettarlığımızı, eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını yükseğe taşıyarak tüm aleme göstereceğiz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle enteresan şeyler buldunuz ki... Rahmetli anacığımın da şu apartmana pankartını asmışsınız. 'Tenzile ana, emanetin emanetimizdir.' Tenzile Anamın emaneti sizlere efendi değil, hizmetkardır. Her zaman söylediğim gibi biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için ne gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmayacağız.

Sevgili Kahtalılar, bundan bir sene önce tarihimizin en büyük ve yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla canımızı toprağa verdik. Adıyaman, ilçeleriyle depremden en fazla zarar gören, en ağır kayıpları yaşayan illerimizin başında geliyor. Kahtalı vatandaşlarımız da depremin yıkıcı etkisine maruz kaldılar. İlçemizde 62 kardeşimiz enkazın altında kalarak vefat etti. Rabb'im deprem şehitlerimizin tamamının ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin."

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda bulunanlarla depremde hayatını kaybedenler için Fatiha okudu.

"KAHTA'DA 700 KONUT TESLİM EDİLDİ"

Erdoğan, depremlerde ilçede 613 binanın yıkıldığını, acil yıkılacak bina sayısının ise 197 olduğunu söyledi.

Ağır kış şartlarına ve deprem alanının büyüklüğüne rağmen ilk günden itibaren depremzedelere ulaşmak için seferber olduklarını ifade eden Erdoğan, resmi kurumlarla, belediyelerle, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle el ele vererek barınma başta olmak üzere acil ihtiyaçları karşılamaya, sorunları çözmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

İradelerini aşan sebepler dolayısıyla gecikmeler yaşanmış olabileceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ama, 6 Şubat'tan beri verdiğimiz mücadelenin şahidi sizlersiniz. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen, böylesi bir afetin altından kalkmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. Biz, bunlara aldırmadan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Depremin 1. yıl dönümünde inşasını tamamladığımız afet konutlarının teslimini yapmaya başladık. Cumartesiden bu yana Hatay'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, bugün de Adıyaman'da kura ve anahtar teslim törenlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kahta'da 535'i merkezde, 165'i kırsalda, toplam 700 deprem konutunu hak sahiplerine teslim ettik. Yeni evlerinin hak sahibi kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Deprem konutlarının teslimine hız kesmeden devam edeceğiz. Bu konuda Kahtalılardan müsterih olmasını özellikle istirham ediyorum. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Bizim derdimiz millet, gayemiz hizmettir. Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir. Depremzedelerimizi bir an önce güvenli, huzurlu ve dayanıklı yuvalarına kavuşturmaktır."

"SADECE İCRAATA YOĞUNLAŞACAĞIMIZ DÖRT SENEDEN FAZLA SÜREMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin hangi köşesinde, çözülecek hangi mesele varsa vakitleri ve enerjilerini ona yoğunlaştırarak işlerine baktıklarını dile getirdi.

Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, turizmiyle, güvenliğiyle ülkeyi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz demeden koşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bakınız, birileri deprem bölgesini seçimden seçime hatırlayabilir. Birileri, hepimizi derinden yaralayan böyle büyük bir acı üzerinden siyaset de yapabilir. Ama biz böyle basit, süfli ve küçük hesaplar yapan deprem turistlerinden olmadık, hiçbir zaman olmayacağız. 14-28 Mayıs imtihanını alnımızın akıyla vermiştik. Şimdi önümüzde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri var. 31 Mart imtihanını da başarıyla verdikten sonra önümüzde sadece icraata yoğunlaşacağımız dört seneden fazla süremiz olacak. Bu kritik dönemi çok iyi değerlendireceğiz. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerden ve ülkemizin diğer şehirlerinde yaşayan Kahtalı kardeşlerimden, 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adaylarımıza çok güçlü bir destek bekliyorum. Buna hazır mıyız? Bu duygularla, kura ile yuvalarına kavuşan vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. 31 Mart seçimlerinin Adıyaman için hayırlara vesile olmasını diliyorum."