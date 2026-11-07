GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI: Göztepe'nin serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Başakşehir, İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Başakşehir, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 17'ye yükseltirken, Göztepe 15 puanda kaldı.