GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR MAÇI: Göztepe'nin serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Başakşehir, İzmir'de karşı karşıya geldi. Mücadelede rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Başakşehir, sahadan üç puanla ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 17'ye yükseltirken, Göztepe 15 puanda kaldı.
BAŞAKŞEHİR'E GALİBİYETİ SELKE VE VİSCA GETİRDİ
Karşılaşmada konuk ekip Başakşehir, 22. dakikada Davie Selke'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göztepe, Juan'ın attığı golle skora denge getirirken iki takım da üstünlük için mücadelesini sürdürdü.
Maçın son bölümünde yeniden etkili olan Başakşehir, 83. dakikada Edin Visca'nın kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İstanbul temsilcisi, Göztepe deplasmanından galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Başakşehir 17 puana ulaşırken, Göztepe 15 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Olsen'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan sekip Selke'nin önünde kaldı. Selke'nin şutu savunmaya çarpıp direğin üstünden dışarı çıktı.
18. dakikada Göztepe öne geçti. Rhaldney'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Janderson kafasıyla Juan'ın önüne indirdi. Juan, defans oyuncularının arasından sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
22. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği sağladı. Brnic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Selke, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
54. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Kaluzinski'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Shomurodov'un vuruşunda kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı çeldi.
81. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın pasında ceza sahası içerisine giren Antunes'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
83. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu: 1-2.
89. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Rhaldney'in kullandığı kornerde defanstan seken topu önünde bulan Bokele'nin vuruşunda kaleci Deniz Dilmen, meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşma, İstanbul Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.