İzmir'de kayıp olarak aranıyordu! Otomobilde o halde bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan olayda, tarla kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Seyrekli Mahallesi'nde tarlasına gitmek üzere yola çıkan bir çiftçinin araçta hareketsiz yatan kişiyi fark etmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Tire ilçesi Yiğenli Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Ali Öztürk olduğu tespit edildi.
Öztürk'ün dün akşam evine dönmemesi üzerine ailesinin sabah saatlerinde Tire İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.