İzmir'de kayıp olarak aranıyordu! Otomobilde o halde bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan olayda, tarla kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu. Seyrekli Mahallesi'nde tarlasına gitmek üzere yola çıkan bir çiftçinin araçta hareketsiz yatan kişiyi fark etmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.