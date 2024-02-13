  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Dubai'de peş peşe önemli görüşmeler

Başkan Erdoğan'dan Dubai'de peş peşe önemli görüşmeler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti. Erdoğan ayrıca, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile de bir araya geldi.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Dubai’de peş peşe önemli görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.

Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN, IKBY BAŞBAKANI BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE'Yİ KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA