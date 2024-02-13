Başkan Erdoğan’dan Dubai’de peş peşe önemli görüşmeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi.
Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
ERDOĞAN, IKBY BAŞBAKANI BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
ERDOĞAN, LİBYA BAŞBAKANI DİBEYBE'Yİ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.
Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Dibeybe'yi kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.