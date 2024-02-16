Marmara Denizi’nde arayış devam ediyor

MARMARA Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve aralarında "Batuhan A" isimli geminin sahibinin de bulunduğu 6 kişilik mürettebatı arama çalışması sürüyor. Geminin, önceki gün saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik'e mermer yüklü olarak seyre kalktığı öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada ise geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığı duyuruldu. Olay yerine TCSG-313 ve TCSG 85 gemileri ile TCSG-25 ve KB-4502 botlarının sevk edildiği belirtildi. Denizden çıkarılan 39 numara ayakkabının Zeynep K.'ya ait olduğu tahmin edilirken, sahile vuran can yeleklerinden birinde ise 'Batuhan' yazması dikkatlerden kaçmadı.

KARAYA OTURMUŞTU

"BATUHAN A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu. Gemi,"Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.

Batuhan-A 'nın mürettebatı aranırken, içi boş bir can salı bulundu. Batan kargo gemisi saatler sonra denizin 51 metre derininde bulundu.