Gök vatana Kaan gücü geliyor. Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan'ın Mart ayında yerden teker keserek ilk uçuşunu yapması ve gökyüzü ile buluşması bekleniyor. Güzel bir atasözü var. Sıkıntı yaratan ev sahibi kiracıyı ev sahibi olmaya kararlı hale getirir. ABD de özellikle Kıbrıs barış harekatından sonra Türkiyemize küstahça, utanmazca ambargo koydukça Aziz Türk milleti ve Türk devleti savunma sanayinde ezberleri bozdu. Müthiş ataklar yaparak Milli yerli savunma sanayii inşa etmiştir. Son olarak ABD'nin Türkiye'yi 5. nesil savaş uçağı projesi olan F-35 programından yine küstahça çıkarması, milli savaş uçağı Kaan projesinin hızlandırılmasında tarihi rol oynamıştır.

VE KAAN GELİYOR

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı"nda Milli Muharıp Uçak'a Kaan adı verilmişti. Kaan'ın ilk uçuşuna yönelik testler tamamlandı. 2028 YILINDA SERİ ÜRETİM TEGAHLARI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAK.

5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI

TUSAŞ tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecek muharip uçağı ihtiyacını karşılamak için ilk Kaan uçağını hazırladı. Kaan, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağı. Kaan ile Türkiye, bu seviyede savaş uçağı üreten ve geliştiren 6 ülkeden biri olacak. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı Kaan, süperseyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. Nesil Savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip. Hayalet Uçağın envantere girmesinin ardından 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılaması öngörülüyor. Uçağın ilk üretimlerinin İngiliz motoru ile yapılması ve 2028'te hava kuvvetlerine ilk partinin teslimi planlanıyor. 2028'ten itibaren milli üretim çift motor ile üretime geçilmesi planlanıyor. ABD, Rusya ve Çin'in 5. nesil savaş uçakları bulunuyor. Hindistan ile Japonya ise beşinci nesil savaş uçaklarını Türkiye gibi geliştirme aşamasında. Türkiye, böylece 5. nesil savaş uçağı liginde 6 ülke arasında yer alacak.

SONUÇ

Kaan, envantere girdiğinde insansız savaş uçakları Anka- 3 ve Kızılelma ile birlikte otonom kol uçuşu yapacak. Böylece iki insansız savaş uçağı Anka-3 ve Kızılelma, gökyüzünde hayalet özelliklerine sahip uçak olan Kaan'ın aynı özelliklere sahip iki görev arkadaşı olacak. Kaan, stratejik olarak para ile satın alamayacak bir güç çarpanı hava kuvvetlerimiz için... ANAVATAN, MAVİ VATAN, GÖK VATAN DA KAHRAMAN ORDUMUZUN EMİN ELLERİNDE...