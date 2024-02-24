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Haberler Gündem ‘Merdivenaltı’nda estetik faciası

‘Merdivenaltı’nda estetik faciası

HABER MERKEZİ
‘Merdivenaltı’nda estetik faciası

İzmir'de hekim olmayan biri tarafından yapılan burun dolgusu sonrası bir kadının burnu nekroza girdi. Korkunç olayı sosyal medyadan paylaşan Medikal Estetik Doktoru Dağıstan Ayan, 'merdivenaltı'na karşı uyarılarda bulundu. Uzman olmayan kişiler tarafından yapılan operasyonlar sonucu ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Medikal Estetik Doktoru Dağıstan Ayan, İzmir'de yaşanan bir operasyon sebebiyle ortaya çıkan durumu paylaştı.

'GÖZÜNÜ DE KAYBEDEBİLİRDİ'

'Merdivenaltı'na dair uyarılarda bulunan Ayan'ın paylaşımı şu şekilde: İzmir'de bir güzellik salonunda, hekim olmayan birisine yapılan burun dolgusu neticesince hastanın burnu nekroza gitti maalesef. Burnunu kaybetti yani. Gözünü de kaybetmediği için şanslı aslında çünkü kör de kalabilirdi! Lütfen sizden rica ediyorum, güzellik salonlarında, kuaförlerde, merdivenaltı yerlerde sağlığınızı tehlikeye atmayın. Sahte hekimlerden, estetisyenlerden vs. uzak durun artık" dedi.

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