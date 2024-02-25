İran, balistik füze iddialarını yalanladı

İRAN'IN Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Reuters haber ajansının "İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği" yönündeki iddiasına cevap verdi. Açıklamada, "Balistik füze satışlarına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama olmamasına rağmen İran ahlaki olarak Rusya-Ukrayna çatışması sırasında savaşı körüklememek için silah ticaretinden kaçınmakla yükümlüdür ve bu, İran'ın uluslararası hukuka ve BM Antlaşmasına bağlılığından kaynaklanmaktadır" denildi. Reuters'in İranlı yetkililere dayandırdığı 21 Şubat'taki haberinde, İran'ın Rusya'ya yaklaşık 400 balistik füze tedarik ettiği öne sürülmüştü