MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyonu

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2011'de katılan ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olduğu belirlenen Ahmed, takibe alındı. Emine Seyid Ahmed, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

FETÖ'DEN 10 TUTUKLAMA

ÖRGÜTÜN sözde "füze temini ve kullanımından sorumlu" Ahmed'in, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki Türk güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını verdiği belirtildi. Terörist Ahmed'in, Kilis'te sivilleri hedef alan füze saldırılarının da talimatını verdiği tespit edildi.

Öte yandan İstanbul merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken, 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yurtdışına kaçma hazırlığı yapan FETÖ mensubu yakalandı.