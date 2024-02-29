‘Karanlık zihniyetin hortlamasına izin vermeyeceğiz’

TARİHE postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın 27. yıldönümünde siyasilerden art arda mesajlar geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

MİLLET DÜŞMANI

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbenin 27. yılında tüm darbeleri ve darbe girişimlerini kınıyor ve lanetliyorum. O karanlık günleri asla unutmadan ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, 28 Şubat'ta Türkiye'nin üstüne çullanan vesayetin, başörtüsü yasağı, ikna odaları, katsayı engeli, meslek ve imam hatip liselerinin tarumar edilmesi gibi durumlara neden olduğunu ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişimin yıldönümündeyiz. Bu millet düşmanı girişimi bir kere daha tarih önünde mahkum ediyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN "KIRMIZI KİTAP"I GÜNCELLENİYOR

DEVLETİN gizli anayasası olarak nitelendirilen ve Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için harekete geçildi. Konu, nisan ayında MGK toplantısında ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçti. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor.

2019'DA GÜNCELLENMİŞTİ

MİLLİ Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı.