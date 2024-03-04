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Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem

HABER MERKEZİ
Malatya’da 4.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'tan alınan bilgilere göre, dün saat 17.43'te Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

'OLUMSUZ DURUM YOK'

Yerin 7,3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedilirken, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Malatya, Doğanşehir'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

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