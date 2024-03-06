TEM Otoyolu’nda feci kaza: 5 ölü

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Otomobilin çarptığı 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, önceki gece saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Pendik mevki Sultanbeyli güzergahında meydana geldi. İddiaya göre Soner Kurt kontrolündeki otomobil TEM Otoyolu Pendik mevkiinde ilerlerken, yolun karşısına geçmeye çalışan, 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Gürsoy (68), Şükrü Okur (48), Melek Okur (44), Muhammet Alihan Okur (15) ve Ecrin Okur (11) hayatını kaybetti.