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MİT sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

HABER MERKEZİ
MİT sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran gençlik koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütüne 2016 yılında katılan "Tolhildan Kandil" kod adlı teröristin Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.

BAYIK'LA İRTİBATLIYDI

TERÖR örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la irtibatlı olduğu da belirlenen terörist Hesenzade, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörist Hesenzade'nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

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