MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! Yeşil kategoriye bir çizik daha

PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldıktan sonra 2015 yılları arasında Kandil ve Gare alanlarında faaliyet gösteren terörist Halil Tekin, 2015 yılında Suriye sahasına geçti. Örgütün sabotaj sorunluluğunu yapan terörist, PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı olan terörist MİT'in hedef listesindeydi.

KAMIŞLI'DA NOKTA OPERASYON

Uzun süredir MİT'in takibinde olan terörist Tekin'in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen hassas saha çalışmalarının ardından Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyon ile Halil Tekin etkisiz hale getirildi.

BABASI DA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ

Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil Tekin'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim Tekin'in de 1992 yılında TSK tarafından yapılan operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.