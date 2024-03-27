Göçmen kaçakçılarına Kalkan-17 operasyonu! 44 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen Kalkan-17 operasyonlarında 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla ve Van'da jandarma tarafından göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Kalkan-17 operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

6️⃣ ilde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4️⃣ gün süren "KALKAN-17" operasyonlarında; 4️⃣4️⃣ Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 8️⃣8️⃣1️⃣ Düzensiz Göçmen Yakalandı❗️ Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; İnsan kaçakçılığı… pic.twitter.com/0FhI0UqW56 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 27, 2024

4 gün süren operasyonlarda 44 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 881 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, aramalar sonucu ruhsatsız tabanca, AK-47 piyade tüfeği, 24 araç, 1 sürat teknesi, çok miktarda Türk lirası, döviz ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, yakalanan organizatörlerden 15'inin tutuklandığını ve 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıklayarak, şunları kaydetti:

"Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Ayrıca operasyonlar sonucu düzensiz göçmenlerin arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan 4 bölücü terör örgütü mensubu ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi."

Operasyonu düzenleyen jandarmayı ve Göç İdaresi Başkanlığı personelini tebrik eden Yerlikaya, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.