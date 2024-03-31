Fenomenlerin 92 milyarlık mal varlığına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katıldığı iftar programında gözaltına alınan ve son zamanlarda gündemden düşmeyen fenomenlerle ilgili açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz dönemlerde operasyonlarla gündeme gelen ve mal varlıklarına el koyulan sosyal medya fenomenleri hakkında konuşan Yerlikaya, "Fenomenler vardı, nerede şimdi? Bizim kimsenin malında mülkünde onu da nasıl değerlendirdiği bunla bir derdimiz yok. Ama bir şikayet var ve MASAK bunları inceledi ve haydan gelmiş huya gidiyor diyorsa, biz dur diyoruz . İnceliyoruz, savcımıza arz ediyoruz. Savcımız da mahkemeye iletiyor. Toplamda da Türkiye'de 92 milyar liralık mal varlığına MASAK raporundan sonra mahkeme el koydu. Bu araçları biz kimden aldık? 421 organize suç örgütünün taşınır taşınmaz mal varlığı hakkında İstanbul Emniyetimiz savcılığa, savcılıkta ilgili mahkemeye müracaat etti. Mahkeme de dedi ki biz bu müracaatı yerinde gördük. Bu taşınır araçları İstanbul Emniyetine Tahsis ettik" ifadelerini kullandı.

'ADALETE TESLİM EDERİZ'

Yapılan bu çalışmanın ardından olayın sadece İstanbul'da değil dünyada da yazılı basına ve sosyal medyaya çyansıdığını belirten Bakan Yerlikaya, "Verilen mesaj çok büyüktü. İster bu ülkeden gel, ister başka ülkeden ol, ister yerel ister ulusal olsun fark etmez, eğer organize suç örgütüyseniz biz eninde sonunda size diz çöktürürüz. Adalete teslim ederiz. Varsa arabanız onun da anahtarını alırız ve polisimize devriye arabası yaparız" diye konuştu.