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Fransa’da kızartma tavaları yasaklanıyor

HABER MERKEZİ
Fransa’da kızartma tavaları yasaklanıyor
Fransa, kanserojen olduğu gerekçesiyle teflon kızartma tavalarının üretimini ve satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Fransa'da ekolojist milletvekili Nicolas Thierry tarafından sunulan ve yapışmaz madde içeren tavaların yasaklanmasını öngören yasa teklifi parlamentoda oylamaya sunulacak. Yasa, özellikle bir dizi endüstriyel alanda kullanılan polifloroalkillenmiş maddeler ya da kısaca PFAS içeren ürünlerin Fransa'da üretim ve satışının yasaklanmasını öngörüyor. Yasa tasarısının bu hafta cuma günü mesai bitiminden önce Ulusal Parlamento'da oylanması bekleniyor.
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