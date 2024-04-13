İsrail, Gazze’de TRT ekibini hedef aldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazze Şeridi'nde Filistinlileri acımasızca katleden İsrail ordusunun, bölgedeki insani durumu dünya gündemine taşıyan basın mensuplarını hedef almasını bir kez daha lanetliyoruz" dedi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze Şeridi'nde İsrail'in basın mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetleyerek, "İsrail tarafından hava saldırısına uğrayan TRT Arabi ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan muhabir Sami Şahada'ya şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

AĞIR YARALANDI

GAZZE'DEKİ Nuseyrat kampında yayın hazırlığı yapan ekip aracı İsrail ordusu tarafından hava saldırısına uğradı. Bağımsız kameraman olarak çalışan Sami Şahada ağır yaralandı, ameliyata alındı. Muhabir Sami Berhum olaydan yara almadan kurtuldu. Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre hazıraracı ordugöre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden bir grup gazeteciyi hedef aldı. Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler de yaralandı.