Kırmızı bültenli PKK’lı paketlendi

PKK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" yakalandı. Terörist Serhat G, Fransa'dan geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 2022 yılında çarptırıldığı 4 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Serhat G'nin uçakla İstanbul'a geleceğini tespit etti.

İNTERPOL ARIYORDU

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaktan inen Serhat G, burada hazır bekleyen polislerce gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne götürüldü. Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "Paris kuzey gençlik kolu sorumlusu" olarak faaliyet gösteren terörist için ayrıca İnterpol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranma talebi bulunduğu öğrenildi.

PARİS'TE CEZASI VARDI

Terörist Serhat G'ye Paris Ceza Mahkemesince de "terörizmi finanse etmek" suçundan 2 yıl 10 ayı denetimli serbestlik olmak üzere toplam 4 yıl hapis ve gözetim altında tutulma cezası verildiği ayrıca 5 yıl boyunca silah bulundurma veya taşımasının yasaklandığı belirtildi. Terörist Serhat G'nin 2014'de terör örgütünün kırsal alanına katıldığı saptandı.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3, Hakurk bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadesi kullanıldı.

ÖTE yandan Gaziantep'te terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve geçmişte terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen zanlı tutuklandı. Suriye'de 2016 ile 2018 yılları arasında terör örgütü PKK/ KCK-PYD/YPG adına silahlı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği yabancı uyruklu V.E.T'nin Şehitkamil ilçesinde saklandığı adresi belirledi. Adrese şafak operasyonu yapan ekipler, zanlıyı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

IBB ÇALISANI PROVOKATÖR TUTUKLANDI

SOSYAL medya platformlarında yazdığı yazı hakkındaki soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İBB çalışanı Evren Barış Yavuz, terör örgütü propagandası nedeniyle tutuklandı. "Şüpheli" sıfatıyla gözaltına alınan Yavuz'un, 'terör örgütü propagandası', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'hakaret' suçlarından sabıka kaydı ortaya çıktı.