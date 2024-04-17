Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Erdoğan, bayram tatilinde köprü ve otoyolların kullanım sayısına değinerek, "Muhalefetin eleştirilerine rağmen, hizmete aldığımız köprü ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını bir kez daha görmüş olduk.

Osmangazi Köprüsü araç geçişi 941 binden fazla, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı 2 milyon 213 bin, Antalya Havalimanı 2024 yolcu rekoru 11 bin 260 yolcu, YHT yolcu sayısı 1 milyon" dedi. Antalya'da yaşanan kazaya da değinen Başkan Erdoğan, "Ön rapor hazırlandı. Muhalefetin asıl sorumluları koruma çabaları gözden kaçmadı. Aynı vicdansızlığın bayram öncesi Beşiktaş'taki yangın faciası ile ilgili de sergilendiğini gördük. İhmaller zincirinin sonucu olarak rızkının peşindeki 29 kardeşimiz hayatını kaybetti.

Antalya ve Beşiktaş'taki cinayetlerin faillerin hesap vermesi için üzerimize düşeni yapacağımızın bilinmesini istiyorum" dedi.

SEÇİMLER 10 AYA DAMGA VURDU

31 Mart yerel seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Milletin takdiriyle göreve gelen belediye başkanlarına, muhtarlara muvaffakiyet diliyorum. Hükümet ve siyaset kurumu olarak son 21 yıldır olduğu gibi gelecekte demokrasimizin standartlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Parlamenter sisteme geri dönüş tartışmaları bir daha açılmamak üzere yine milletmiz tarafından kapatılmıştır.

Ülkemizin son 10 ayına damga vuran seçim gündeminin geride kalmasıyla birlikte tüm seçim tarihi boyunca gidiş gelişler artık asıl meselelere son verilme dönemidir. Ekonomi, deprem, güvenlik ile terörle mücadele başta olmak üzere acil sorunlarımıza odaklanmış buluyoruz.

Biz son dönemde seçim ekonomisi uygulamadık.

Her türlü popülist adımdan uzak durduk ve durmaya da devam edeceğiz" dedi. Milli gelirin 1,1 trilyon doları aştığını da belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Ekonomideki yol haritamıza sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. Milli gelir, 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir 13 bin dolardan fazla. İstihdam piyasamız güçlü bir ivme gösteriyor. Yıllık enflasyonun yılın 2. yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz."

NETANYAHU BARDAĞI TAŞIRDI

İsrail hükümetinin ateşi bölgeye yaymak için provakatif adımlar attığını, uluslararası hukuku çiğneyerek İran büyükelçiliğini hedef almasının bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Bir kaç ülke dışında tepki veren çıkmadı. İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler. Kınanması gereken Netanyahu'nun ta kendisidir. 13 Nisan gecesi yürteklerimizi ağzımıza getiren gerilimin müsebbibi Netanyahu ve yönetimidir. Türkiye olarak özellikle son 2 gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı daha da artırdık. Zulüm durmadıkça bölgemizin yeni gerilimlere gebe olduğu açıktır" dedi.

SAVUNMA HAMLELERİ BAŞARISI

Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerinin aralıksız sürdüğünü anlatan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Savunma sanayii ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e çıktı. İhraç edilen ürün çeşidi ise 230'u buldu. Türkiye'nin gurur kaynağı olan savunma şirketleirnin ahlaksızca hedef alınmasının gerisinde bu eşsiz başarı hikayesi vardır. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar durmadan mücadele edeceğiz. Terör örgütlerine nefes aldırmayan, Türkiye'nin itibarını artıran şirketlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

İHRACAT KISITLAMASINA TÜRKİYE ÖNCÜLÜK ETTİ

GAZZE kriziyle ilgili de konuşan Başkan Erdoğan, "İlk gününden itibaren ateşin bölgeye yayılma riskine dikkat çektik. Gerilimin daha fazla tırmanmaması için her seviyede yoğun gayret gösterdik. İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına öncülük eden ülke Türkiye'dir.

Bu hakikate rağmen hükümetimiz haksız ve buram buram fırsatçılık kokan ithamlara maruz kalmıştır. Özellikle böyle olmadığını bildikleri halde jet yakıtı konusunda iftira atanları asla ve asla unutmayacağız. Türkiye katliamların çok öncesinde İsrail'e askeri amaçla kullanılabilecek hiç bir malzemenin satışına izin vermemiştir" dedi.