FETÖ’cülere büyük ‘Kıskaç’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerinin yaptığı çalışmalar sonucu İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay, Sakarya, Isparta, Muğla, Erzurum, Düzce, Manisa ve Çorum'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kıskaç-12' operasyonlarında şüphelilerin örgütün sözde 'güncel yapılanması' ve 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, himmet adı altında para toplayarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi" şeklinde açıklama yaptı.

60 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon TL değerinde para ve muhtelif değerde ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.