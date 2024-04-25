Dışişleri: Tarihi gerçekler çarpıtılıyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "bazı radikal çevreleri memnun etmek" amacıyla bazı yetkililerce 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,

ÖNYARGILI AÇIKLAMALAR

"Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz. Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir" denildi. Açıklamada şöyle denildi: "Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz."