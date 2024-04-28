130 milyonluk servetin 20 milyonu Milas’tan

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, mal varlığını 130 milyon 423 bin TL değerinde olduğunu açıkladı. Bu servetin 20 milyonluk kısmının Muğla'nın Milas ilçesinden olduğu açıklandı.

VİLLALAR VE ALTINLAR

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in belediyedeki panolara asarak açıkladığı mal varlığına göre, Ankara Ayrancı'da mali değeri 15 milyon TL olan mesken 2018 yılında alınmış, Tekirdağ Çorlu'da mali değeri 20 milyon TL olan mesken, 2015 yılında alınmış. Muğla Milas'ta 20 milyon TL değerinde mesken ise 2022 yılında alınmış.

BAŞKAN'IN Tekirdağ Çerkezköy'de mali değeri 6 milyon TL olan meskeni 2022'de alınmış. İnşaatı devam eden Çerkezköy Tepe mevkii Askar Villaları burada 3 tam villa ve 1/3 hisse, 67 milyon TL değerinde mesken, arsa payı karşılığı müteahhit firmadan alınmış, henüz teslim yapılmamış. Banka hesaplarında 1 milyon TL ve 13 bin doları var. 1 milyon TL değerinde de altını olduğu açıkladı.