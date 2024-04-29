Bakan Fidan, Riyad’da Temas Grubu Toplantısı’na katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Bakan Fidan, Riyad'daki temasları çerçevesinde Gazze Temas Grubu toplantısına da katıldı. Toplantıda Filistin'in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımlar ve İsrail ile İsrail'e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurları ele alındı. 4 Mayıs 2024 tarihinde Banjul'da yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde alınacak kararların da masaya yatırılarak görüşüldüğü öğrenildi. Fidan, toplantı kapsamında çeşitli temaslar da gerçekleştirdi. Fidan'ın, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi de öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Riyad ziyareti öncesinde İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis ile görüşmüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştı.