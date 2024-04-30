Saldırı hazırlığındaki DEAŞ’lı yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ'lı teröristin Beykoz'da yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, "DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "BOZDOĞAN-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu tespit edilen K.A. aynı işyerinde kalan M.H. Beykoz'da yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; K.A.'nın bombalı saldırı eylemi hazırlığında olduğu ve bomba yapımında kullanılan kimyasal maddelerle patlamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini test ettiği tespit edildi" dedi. Bakan Yerlikaya şöyle konuştu: "Yakalanan şahıslar ile bağlantılı olduğu tespit edilen; A.A, İ.İ, Y.A, A.B, I.B. ve Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

'TAKSİM MEYDANI GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ İÇİN UYGUN DEĞİL'

YERLİKAYA, 1 Mayıs ile ilgili de konuştu. Yerlikaya, "Görüyoruz ki terör örgütleri 'Taksim Meydanı'na gelin' çağrısı yapıyor. Net ifade etmek istiyorum; Taksim Meydanı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu' kapsamında belirlenen yer ve güzergahlar arasında değildir. Çünkü, konumu itibarıyla uygun değildir" dedi.