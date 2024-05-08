30 yıldır aranan PKK’lı Muğla’da yakalandı

Mardin'in Derik ilçesinde 1994 yılında düzenlenen terör eyleminin faillerinden olan PKK/KCK üyesi M.İ, Muğla'nın Dalaman ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Mardin'ın Derik ilçesinde 1994 yılında meydana gelen terör eylemlerine katılan M.İ. (66) isimli terör örgütü üyesinin Dalaman'da olduğu tespit edildi.

SAHTE KİMLİK BULUNDU

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uzun süre fiziki takibe alınan terörist, kaldığı eve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirildi. Ortaca'daki adli makamlara sevk edilen M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

İZMİR MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU: 19 GÖZALTI

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt mensubiyetine dair deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 üsteğmen ve 4 astsubay, 16 darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1 aktif polis memurunun bulunduğu bildirildi. Ekipler11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.