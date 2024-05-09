Kuveyt Emiri’nden Erdoğan’a teşekkür

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el- Cabir es-Sabah, Türkiye ziyareti sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı bir telgrafla teşekkürlerini iletti. Kuveyt resmi ajansına (KUNA) göre Sabah, Erdoğan'a gönderdiği telgrafta, "Türkiye'den ayrılırken mutluluk duyuyoruz. İki dost ülke ve halkları arasındaki yakın tarihi bağların derinliğini ve sağlam dostluğunu yansıtan, bizlerin ve beraberimizdeki heyet üyelerinin gördüğü güzel karşılama ve konukseverlik için Erdoğan'a şükranlarımızı sunmak isteriz" ifadelerini kullandı.

TÜM ALANLARDA İŞBİRLİĞİ MESAJI

Kuveyt Emiri Sabah, Ankara ziyaretinin, "İki dost ülke arasında, ortak hedeflere ve karşılıklı çıkarlara dayanan, halkların umut ve isteklerini karşılayacak şekilde tüm alanlarda yapıcı işbirliği umutlarını artırdığını" vurguladı. Kendisini "Devlet Nişanı" ile ödüllendiren Başkan Erdoğan'a en derin teşekkürlerini ileten ve gurur duyduğunu aktaran Kuveyt Emiri, Erdoğan'ın bu girişiminin iki dost ülke arasındaki ortaklık ve dostluk ilişkilerinin derinliğini yansıttığını ifade etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmüş, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alınmıştı. Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah'a Devlet Nişanı tevcih etmişti.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

BAŞKAN Erdoğan'ın diplomasi mesaisi dün de devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu kabulün ardından, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşirken, görüşmede, Wirtu'ya, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie de eşlik etti. Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 13 Mayıs'ta Ankara'ya gelecek. Yunan basını, söz konusu ziyareti iki ülke arasındaki pozitif ilişkilere vurgu yaparak, "dostluk elinin çok ötesinde" olarak yorumladı.