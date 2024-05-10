Teröre ‘Bozdoğan’ darbesi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik Bozdoğan- 36 operasyonunda 72 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

DÖKÜMANLAR ELE GEÇTİ

YERLİKAYA, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, terörle mücadele şube müdürlüklerince Mardin, Antalya, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Balıkesir, Hakkari ve Şanlıurfa'da bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda, 72 şüphelinin yakalandığını belirtti.

BALIKESİR'DE PKK OPERASYONU

BALIKESİR'İN Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Altıeylül, Edremit, Gömeç ve Sındırgı ilçelerinde PKK/KCK, DHKP/C ve El- Kaide silahlı terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor

SÖZDE YÖNETİCİLER PAKETLENDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/ KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelenin artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada aralarında sözde yöneticilerin de bulunduğu 108 (67'si Irak'ın, 41'i Suriye'nin kuzeyi) teröristi etkisiz hâle getirmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 953 (443'ü Irak'ın, 510'u Suriye'nin kuzeyi) olmuştur" dedi