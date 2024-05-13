Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Başkan Erdoğan, Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Miçotakis, merdivenlerde Türkiye ve Yunanistan bayrakları önünde tokalaşarak poz verdi.

Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İki lider görüşmelerin tamamlanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Görüşmelerin hayırlı olacağı inancındayız. Türk Yunan ilişkilerindeki sorunları ele aldık. Sorunlarımızı uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istiyoruz. Yunanistan ile terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan'dan beklentilerimizi paylaştık. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk soydaşlarımızın haklarına katkı sağlamasına bekliyoruz. Hedefimiz ikili ticareti 10 milyar dolara çıkarmak.

Uluslararası toplum Gazze'deki katliam karşısında sesini artık daha gür çıkarmalı. Tüm vicdanlı insanları bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Filistinli kardeşlerimiz adına sayın Başbakan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Filistin devletini tanımaya yönelik diplomatik temasları yürütmeye devam edeceğiz.

Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarını Yunanistan ile açık tutuyoruz. Türkiye kültürel mirasın korunması konusunda örnek alınan bir ülkedir. Kariye Camimizi yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO kültür varlığı olan her bir eserin korunmasına büyük önem veriyoruz. Kariye Camisi de herkesin ziyaretine açıktır.

Miçotakis'in konuşması sırasında Hamas için 'terör örgütü' ifadesi kullanmasına tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Hamas, terör örgütü değil, bir direniş örgütüdür" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür" dedi.