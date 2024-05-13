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Haberler Gündem Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya Azerbaycanlı aileler yerleşmeye başladı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya Azerbaycanlı aileler yerleşmeye başladı

Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalin ardından kurtardığı Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'ya ilk etapta 20 aile yerleşmek üzere geri döndü.

AA
Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’ya Azerbaycanlı aileler yerleşmeye başladı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "büyük dönüş" adını verdiği, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelere aileleri yerleştirme projesi devam ediyor. Proje kapsamında 88 kişiden oluşan 20 aile Şuşa'ya yerleştirildi.

Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile Şuşa'da devlet tarafından inşa edilen ilk konut sitesinin açılışına katılarak, şehre taşınan ilk sakinlerle görüştü.

Şehre gelen Şuşalıları ata yurtlarına geri dönmeleri dolayısıyla kutlayan Aliyev, yaşadıkları bu mutlu günü kahraman Azerbaycan askerlerine, şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını söyledi.

Aliyev, Karabağ'ın işgal sürecinden, uzun yıllar süren fakat sonuç alınamayan müzakerelerden, 2. Karabağ Savaşı'ndan ve toprakların işgalden kurtarılışından bahsederek, "Bugün Şuşa'nın yeni tarihi başlıyor. Şuşa'da kapsamlı imar çalışmaları yürütülüyor. Yaşayacağınız evler geleneksel mimari ile inşa edilmiştir. Uzun aradan sonra Şuşalıların burada rahat yaşayacağından ve şehirlerinin tarihi dokusunu koruyacaklarından eminim." dedi.

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