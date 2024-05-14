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Yargıtay Başkanı belli oldu

Son dakika... Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta başlayan seçimlerin 37’nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi.

HABER MERKEZİ
Yargıtay Başkanı belli oldu

Son dakika haberi... Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart'ta görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta seçim süreci başlamıştı. Yargıtay Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen 37'nci tur oylamada, 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun olan Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilirken, Yargıtay Genel Kurulu'nca gerçekleştirilen Birinci Başkanlık seçiminde 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Birinci Başkanı oldu.

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