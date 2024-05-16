Gürcistan Başbakanı ile ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze'yi resmi törenle karşıladı. Külliye'deki karşılama töreninin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ikili görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan, Kobakhidze ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gürcistan ile 5 milyar dolar ticaret hedefimize kısa sürede ulaşacağız. FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile mücadeleyi görüştük. Güvenlik iş birliği alanındaki ilişkilerimizi gözden geçirdik."

FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin hala getirecek çalışmalar üzerinde durduk. Devletimizin nefesi terör ve suç şebekelerinin ensesinde olmaya devam edecektir.

Orta Koridor'un bel kemiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yeniden tam kapasiteyle faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

(Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya saldırı) Bölgemizin huzuruna, istikrarına ve güvenliğine yönelik her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz.

Filistin halkının uğruna ağır bedeller ödediği özgürlük mücadelesini tüm insanlığın hukuk ve diplomasi zemininde desteklemesi gerekiyor

Kobakhidze ise Başkan Erdoğan için "Liderliğiniz bize örnek oluyor" sözlerini kullandı.